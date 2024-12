Ex scuole Lambruschini, ci siamo. Il recupero in dirittura d’arrivo

Ci vorrà ancora qualche mese perché le ex Lambruschini tornino finalmente a nuova vita diventando la nuovo casa della cultura: laddove un tempo c’erano le scuole nel cuore di Figline e per anni c’è stato solo abbandono e degrado, sta andando avanti il cantiere per ristrutturare l’area esterna e interna e ospitare la nuova biblioteca comunale, una sala polivalente e parte dell’archivio post-unitario.

"Tutte le facciate sono state completate con il rivestimento lapideo e sono stati montati gli infissi dell’edificio – fa il punto l’assessore ai lavori pubblici Dario Picchioni –. Particolare attenzione è stata dedicata al restauro della facciata lato via Fabbrini, di cui sono state preservate le caratteristiche storiche. Internamente i lavori edili e strutturali stanno andando avanti spediti, mentre a breve sarà avviata la parte relativa agli impianti tecnologici". All’esterno sono state completate la vasca antincendio e le canalizzazioni per i sottoservizi e realizzati i primi getti di cemento che accoglieranno i marciapiedi perimetrali e la piazza interna, destinata a diventare uno spazio di aggregazione tra le due ali dell’edificio.

Nei primi mesi del 2025 sarà ultimata questa fase delle lavorazioni di un cantiere che vale oltre 6 milioni di euro, di cui 1,5 di fondi Pnrr. Proseguono anche i lavori per la nuova piscina comunale nei giardini Dalla Chiesa, opera da 5,4 milioni di cui 3,3 da Pnrr: il Consorzio Integra ha ultimato gli scavi e sta realizzando le fondazioni. Obiettivo: concludere la struttura entro primavera 2026. La nuova piscina omologata Coni e ampia 1300 metri quadri, ricorda Picchioni, "comporterà minori consumi energetici per motivi strutturali, ma anche grazie alla produzione di ‘energia verde’ tramite l’impianto fotovoltaico che sarà collocato in copertura".