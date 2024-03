Ex Officine ferroviarie. Avviata la demolizione

È stato definito un grande buco nero, se non l’ultimo, uno dei più invasivi della città, peraltro in una zona che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione con la nascita del nuovo Teatr del Maggio e dell’area residenziale dietro alla Stazione Leopolda. Se non fosse abbastanza chiaro si parla delle ex officine Ogr, un’area di circa centomila metri quadrati sulla quale sono iniziate le opere di demolizione che in passato ospitava l’Officina Grandi Riparazioni, un archivio di Rete ferroviaria italiana e il dopolavoro ferroviario.

La cessione della superficie da parte di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, alla società Flora Development S.r.l. è avvenuta circa un anno fa e adesso partirà il progetto di recupero e rigenerazione urbana.

Il sindaco Dario Nardella, insieme all’architetto Paolo Desideri, progettista del masterplan dell’area, hanno compiuto un sopralluogo al cantiere.

"Si tratta - commenta il sindaco Dario Nardella - del primo tassello di rigenerazione urbana dell’ultimo grande buco nero della città: ora l’area è stata messa in sicurezza e alla fine del cantiere avremo una zona completamente fruibile e collata al quartiere e alle Cascine. Grazie al progettista Paolo Desideri il masterplan prevede per l’intera zona un mix di funzioni con tante aree verdi e pubbliche e una serie di appartamenti per attrarre nuova residenza. Sarà un progetto ad alto impatto estetico, ambientalmente sostenibile e con immobili anche a destinazione culturale: mi piacerebbe che vi nascesse un centro per giovani artisti e per esposizioni di arte contemporanea".

"Grazie al cantiere - continua il sindaco - quest’area non potrà più essere oggetto di occupazioni abusive e attività illegali, garantendo così più sicurezza a tutto il quartiere e rendendolo più decoroso".

"Questi lavori - conclude il sindaco - consentiranno anche completare anche la realizzazione della fognatura tra viale Rosselli e via delle Cascine ubicata sotto il Fosso Macinante, il cui completamento consentirà di risolvere tra l’altro i problemi di allagamenti della zona di viale Belfiore e agevoleranno anche i cantieri della linea 4 della tramvia".