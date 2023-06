Ex Lucciola Cantiere ancora chiuso Nessuna data per la ripartenza

L’amministrazione comunale inizia a valutare i possibili danni dovuti alla chiusura del cantiere della Lucciola, ufficialmente dall’ottobre scorso, dopo l’abbandono da parte della ditta che aveva vinto l’appalto con cui è stato rescisso il contratto. Con una determinazione del settore Infrastrutture e Ambiente è stato affidato a un dottore forestale (ovvero un laureato in Scienze forestali) il servizio di indagine diagnostica su elementi di legno lamellare portanti in opera e a piè d’opera e su porzioni di struttura con un particolare sistema costruttivo in legno semirealizzata nell’ambito dei lavori effettuati sull’immobile di piazza IV Novembre. L’investimento per la perizia non è ingente, ma è molto più importante l’obiettivo dell’operazione: verificare lo stato delle opere eseguite che, dopo l’abbandono della ditta, fino alla risoluzione contrattuale, sono state lasciate esposte alle intemperie. Resta da valutare se vento, pioggia ma anche il degrado dato da un cantiere fermo possano avere danneggiato le strutture in legno tanto da dover procedere a un rifacimento ex novo. "Al momento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – stiamo andando avanti nella predisposizione del progetto stralcio, ovvero quello relativo alle opere ancora da completare che dovrà essere stralciato da quello complessivo per poter procedere alla riassegnazione dei lavori attraverso un nuovo appalto". Non c’è una previsione sulla ripartenza: prima di lasciare il cantiere l’impresa che aveva vinto la prima gara avrebbe realizzato circa il 60% dei lavori , quindi occorrerebbe completare il restante 40% di un progetto di recupero per cui erano stati previsti 2 milioni e 300mila euro che sono già stati stanziati. Nella manovra di bilancio approvata nell’ultimo consiglio comunale, per un totale di 4 milioni di euro, è previsto lo stanziamento di ulteriori risorse.

Sandra Nistri