Ex Lambruschini, via al cantiere. Sarà il salotto culturale della città

di Manuela Plastina

Sono partiti ufficialmente i cantieri per la nuova vita delle ex Lambruschini: grazie a un intervento da 6 milioni di euro, di cui 1,5 da fondi Pnrr, diventerà il nuovo polo culturale della città accogliendo la nuova biblioteca con sale studio e polivalenti, una ludoteca, l’archivio storico, l’antica Spezieria del Serristori, oltre a uffici comunali sempre nel rispetto restaurativo della storicità del palazzo e della sua facciata a partire da un alleggerimento dei corpi lapidei nella parte frontale di via Fabbrini.

Il progetto prevede anche la sistemazione dei giardini Morelli, con una riqualificazione che si allarga all’intero centro storico figlinese. L’edificio che un tempo ospitava le scuole, è abbandonato ormai da troppo, diventato anche tristemente protagonista di cronache giudiziarie: nel 2006 il Comune aveva partecipato a un bando regionale per la riqualificazione di edifici culturali, ottenendo un finanziamento da 2,7 milioni. Nel 2008 erano cominciati i lavori, ma nel febbraio 2010 il cantiere fu sequestrato per poi essere ‘liberato’ due mesi dopo. Nel 2011 stessa sorte: il cantiere venne posto sotto sequestro. Nel 2015 si chiuse la vicenda giudiziaria con assoluzione con formula piena di ex sindaco ed ex assessori, ma solo nel 2016 c’è stato il dissequestro definitivo. Ora si riparte davvero coi fondi Pnrr e un investimento importante del Comune.