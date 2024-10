Ex hotel Monte Morello, blitz nella notte: aggredito il custode

Incursione notturna all’interno dell’ex hotel Monte Morello di via Miramonti in area collinare a Monte Morello. Stando alla ricostruzione operata, due persone, pare senza fissa dimora, sono entrate nella struttura probabilmente con l’intento di trovare un riparo, magari anche per più giorni, contando sul fatto che l’immobile fosse vuoto. Ieri mattina presto, però, la loro presenza è stata notata da un custode che abita nei pressi e che ha iniziato a urlare cercando di impaurire e mettere in fuga gli uomini che erano entrati nell’hotel. I due hanno reagito e, a quanto è stato ricostruito, avrebbero schiaffeggiato l’uomo, un 63enne.

Poi si sono dati alla fuga, sembra a bordo di una moto, facendo perdere le loro tracce. Sul posto, intorno alle 8,30, è arrivata una ambulanza inviata dal 118 ma per fortuna le condizioni del custode non erano affatto gravi e per lui non è stato necessario un ricovero in ospedale e neanche un accesso al Pronto soccorso.

Intervenuta anche, per i rilievi sul posto e per le successive indagini, una pattuglia del Commissariato di polizia di Sesto. Fra l’altro l’ex hotel Monte Morello, negli ultimi mesi, era salito alla ribalta delle cronache come possibile sede di un Cas, Centro di accoglienza straordinaria e il 14 agosto all’interno della struttura era stato effettuato anche un sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto.

L’ipotesi, per cui erano subito emerse difficoltà legate fra l’altro all’approvvigionamento dell’acqua, al momento sembra però tramontata o, almeno, congelata: pochi giorni fa, infatti, la Prefettura ha confermato che, nell’immobile in zona Ceppeto a Morello, non sono previsti a breve arrivi né l’apertura della struttura con funzioni di centro di accoglienza.

S.N.