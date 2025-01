Ex hotel Airone, blitz della Municipale. Sigillati gli ingressi dell’immobile. Trovate dentro quattro persone

Blitz ieri mattina della Municipale nell’ex hotel Airone in via Toselli a Firenze. Gli agenti del reparto antidegrado insieme ai rappresentanti della proprietà sono entrati nell’immobile trovando all’interno quattro persone, poi identificate e denunciate per occupazione abusiva di immobile privato. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi. Gli accessi dell’albergo sono stati chiusi in attesa dell’intervento più strutturale della ditta incaricata dalla proprietà.