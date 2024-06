Ex Gkn, un tavolo in Regione. I lavoratori incontreranno Giani

di Pier Francesco Nesti

È domani, mercoledì 5 giugno, il giorno in cui il presidente della Regione, Eugenio Giani, incontrerà una rappresentanza dei lavoratori ex Gkn, tutt’ora in presidio a Novoli. Un presidio iniziato dopo la manifestazione del 18 maggio a cui aveva fatto seguito una nuova richiesta di incontro con i vertici regionali. A ufficializzare il giorno del ‘faccia a faccia’ è l’assemblea congiunta dei delegati delle Rsu di Regione, Arpat, Arti e Irpet che, a sua volta, come è spiegato in una nota, l’ha saputo dal Collettivo di fabbrica ex Gkn: "È stato dato seguito all’impegno assunto dal presidente Giani di incontrare i rappresentanti del Collettivo di fabbrica per avviare il dialogo in merito alla proposta di legge per la costituzione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili".

Quelli che da sempre vengono ritenuti "gli strumenti necessari per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio, una proposta trasmessa prima dal Collettivo stesso al Consiglio regionale e quindi consegnata al presidente dai rappresentanti della Rsu della Regione". Non solo perché dopo la sentenza con cui il Tribunale di Firenze si è pronunciato a favore del ricorso presentato da un lavoratore della ex Gkn, Fiom e Rsu avevano chiesto "di discutere in tempi brevi la proposta di legge regionale dei lavoratori sui consorzi industriali pubblici".