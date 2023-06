Ex GKN, Nuovo Blitz all'Inps per Chiedere Cassa Integrazione

Nuovo blitz all’Inps degli operai ex Gkn. Visto che ancora non c’è traccia della cassa integrazione che sarebbe dovuta arrivare a inizio mese, una delegazione di lavoratori ieri (come lunedì scorso) è tornata all’Inps per chiedere a gran voce le spettanze. "Nelle 12 fatiche di Ercole per la reindustrializzazione, provarono a fare perdere il villaggio di Asterix e Obelix nei meandri delle pratiche, dei documenti mancanti, dei rimbalzi. Nel fumetto, la burocrazia che voleva fare impazzire i Galli, finì per impazzire al posto loro" si legge sulla pagina Facebook del Collettivo di Fabbrica. "Qf è così incompetente da non mandare gli iban corretti, e da non dare all’Inps i flussi per farci avere la cassa che ci spetta. Crediamo di essere in mano a persone che esercitano violenza psicologica ed economica sulla nostra famiglia allargata. Sapendo di poter contare su una macchina amministrativa senza poteri ispettivi"

tuona il Collettivo, aggiungendo che "la settimana è lunga", come a dire che sono pronti per altri blitz. Tra l’altro, la settimana passata la Rsu e altri operai avevano chiesto lumi alla ditta incaricata di fare le buste paghe. Anche la Fiom torna a chiedere a gran voce l’ammortizzatore sociale per i lavoratori: Simone Marinelli e Stefano Angelini chiedono di "dare una risposta forte al disagio economico e sociale dei lavoratori che non riscuotono da otto mensilità", consapevoli che "ulteriori ritardi non sono ammissibili".