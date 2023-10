Ex Gkn, appello al governo: "L’azienda riapre i licenziamenti"

di Barbara Berti

Un tavolo tecnico per la ex Gkn di Campi. Se la sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, ha dichiarato che il tavolo di crisi non può essere convocato perché "non c’è nessuno stato di crisi" dal momento che la proprietà (l’imprenditore Francesco Borgomeo, ndr) ha messo l’azienda in liquidazione volontaria, dalla Toscana si alza un nuovo appello al governo. Pur non condividendo la posizione del Mimit, ma ritenendo utile e necessario il coinvolgimento del governo, la Regione - tramite il consigliere per le crisi aziendali Valerio Fabiani - ha fatto partire, proprio ieri, una nuova richiesta per un incontro per presentare il piano industriale della cooperativa Gff che poggia su due pilastri: la produzione di cargo-bike e di pannelli solari di nuova generazione, in partnership con una startup che detiene un innovativo brevetto. Si appella al governo anche la Fiom nazionale e fiorentina. "La cooperativa Gff è un soggetto pensato e voluto dai lavoratori, un’operazione giusta, che viene dal basso e che ha ottenuto anche l’appoggio delle istituzioni, vista l’intesa raggiunta con un gruppo di investitori istituzionali attraverso il supporto associativo di Legacoop Toscana e presentata in Regione Toscana il 19 settembre scorso" dicono Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil nazionale, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze. I sindacalisti spiegano che "sostenere il progetto consentirebbe di evitare i licenziamenti e garantire ammortizzatori sociali utili alla partenza industriale della cooperativa e al sostegno di tutti i 173 lavoratori ancora in forza a Qf". Già perché i licenziamenti sono dietro l’angolo tanto che l’azienda ha già richiesto l’incontro ai sindacati. E gli operai parlano già da licenziati. "L’azienda riapre i licenziamenti. Siamo tornati al punto di partenza, dopo due anni di logoramento. C’è la stanchezza di due anni di lotta ma abbiamo anche un piano industriale. E la fabbrica può ripartire socialmente integrata" scrive il Collettivo di Fabbrica sulla pagina Facebook chiamando a raccolta il territorio per ’l’allerta solidale’ in programma venerdì 6 ottobre (ore 18) all’Arci Rinascita di Campi.