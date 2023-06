Ex compagni di banco alla Pascoli, Damiano Sforzi e Gabriele Toccafondi ritrovati per ricostruire la storia della scuola

Damiano e Gabriele, compagni di banco alla scuola elementare sotto l’occhio vigile della maestra Fiorangela Biagetti (foto). Poi le strade si sono divise ma con una passione comune: la politica, pur su sponde diverse. In qualità di ex alunni l’assessore all’Urbanistica e Sport Damiano Sforzi e il capogruppo di Italia Viva l’ex onorevole Gabriele Toccafondi non potevano mancare alla ‘reunion’ alla Casa del popolo di Quinto Alto, di ex studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, personale della scuola primaria Pascoli di via Fratelli Rosselli. Oltre cento presenti, alcuni arrivati anche da lontano. Obiettivo dell’incontro, oltre al piacere di ritrovarsi, quello di raccogliere fotografie, notizie e documenti per ricostruire la ‘storia vissuta’ della scuola che, nel 2025, compirà 120 anni: "Il materiale arrivato è stato tanto, dal 1919 agli anni Duemila – dice Mario Berti, tra gli organizzatori della serata e sui banchi della Pascoli dal 1953 al 1958 –. Si sono poste le basi per la nascita di un comitato per preparare un calendario di festeggiamenti legati ai 120 anni della scuola, che cadranno nel 2025. L’obiettivo è di celebrare, però, non solo il singolo plesso scolastico ma l’intero quartiere di Quinto, una bella realtà con tanti negozi ed attività, pieno di vita ed iniziative".

S.N.