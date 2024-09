Ex Cnr, appello FdI: "Progetto da rivedere. E’ di un’altra epoca"

Secondo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, la ricomposizione fondiaria per dare il via alle opere dell’area ex Cnr "rischia di cristallizzare il progetto, quando invece andrebbe ridiscusso in toto, alla luce delle reali esigenze della città in termini abitativi, commerciali, direzionali e di verde urbano".

La pianificazione risalente agli anni ‘90, secondo il gruppo di opposizione "non risponde più ai bisogni di una città e di una società notevolmente mutata, anche rispetto al 2020, anno in cui è stato approvato il piano particolareggiato, quando l’economia e le abitudini lavorative erano completamente diverse da oggi".

La stessa ricomposizione fondiaria "è stata approvata dalla precedente giunta, da cui questa nuova ha preso le distanze con l’intento di raccontare una nuova storia.

Nel suo programma si parlava di reinterpretare e dare un’anima ai progetti per il nuovo centro: è questo il modo di farlo?" Per il rappresentanti FdI "il rischio è di ridisegnare una città ormai obsoleta rispetto ai bisogni attuali. Potremmo invece rivalutare l’aspetto urbanistico di una delle più importanti aree del Comune". Chiedono all’amministrazione di "fermarsi nell’interesse di tutti e di ridiscutere in tempi stretti un nuovo progetto moderno".