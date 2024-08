Ex campioni viola e Mara Maionchi al maxi torneo di burraco . Il ricavato alla Fondazione Niccolò Galli

Burraco e beneficenza. Dietro le quinte la Fondazione Niccolò Galli da sempre in prima fila nell’organizzazione di eventi che hanno l’unico fine di fare del bene. Erano in tanti l’altra sera al Re-Versiliana di Marina di Pietrasanta per un appassionante torneo a carte che ha impegnato una platea variegata (presenti una divertita Mara Maionchi e l’ex difensore viola Roberto Galbiati, forse più a suo agio con gli attaccanti che con il burraco visto che è arrivato ultimo...). Il ricavato della serata sarà devoluto per una borsa di studio Niccolò Galli presso Rondine Cittadella della Pace.