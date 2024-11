Ex Br Abatangelo al Festival dei popoli. Interrogazione di Bambagioni: "Il Comune ha dato contributi?"

Un’interrogazione "per conoscere l’entità degli eventuali contributi da parte del Comune di Firenze a favore del Festival dei popoli, così da comprendere quanti soldi pubblici sono stati dati a sostegno di un’iniziativa che ha visto la partecipazione, nonostante le critiche, di Pasquale Abatangelo, terrorista delle Br, che non si è trattenuto dal fare affermazioni a dir poco revisioniste sulla stagione del terrorismo". A presentarla è il consigliere della Lista Schmidt e presidente della commissione controllo in Palazzo Vecchio, Paolo Bambagioni. "A certe affermazioni dovrebbe seguire una condanna unanime, visto che un sindaco di Firenze è stato ucciso per mano dei terroristi – aggiunge Bambagioni –. È un pessimo segnale il silenzio dell’amministrazione e di larga parte degli esponenti Pd. La sinistra fiorentina abbia il coraggio di prendere le distanze da questa e da iniziative analoghe, senza tentennamenti o ambiguità".