Ex Bekaert, nuova vita. Al suo posto nascerà una centrale fotovoltaica

Quarto e ultimo appuntamento ieri mattina a Villa Casagrande a Figline per raccontare a cittadini e imprenditori cosa sta nascendo sulle ceneri dell’ex Bekaert: è il progetto di economia circolare H2 Era Green Valley, denominato HGV, all’insegna dell’eliminazione degli sprechi e della riduzione al minimo dell’impatto sull’ambiente. Il nuovo complesso industriale con una centrale fotovoltaica produrrà energia pulita, utilizzata per alimentare l’impianto di produzione di idrogeno; questo, a sua volta, sarà utilizzato per alimentare l’impianto di power to gas, che produrrà Bio Metano. Il calore di scarto dell’elettrolizzatore climatizzerà la Vertical Farm, mentre l’ossigeno di scarto verrà utilizzato nella Fish Farm, insieme all’energia auto prodotta sarà tutto a impatto zero. HGV è scalabile ed è il primo modello, a livello industriale, che emette più ossigeno che Co2 nell’ambiente ed è innovativo sia in termini di circolarità economica che di nuove risorse in ambiti di lavoro ancora inesplorati. Il progetto è firmato dalla Global Energy Group (Ge-Group), che ha sede nella vicina Bagno a Ripoli e che ha rilevato l’ex stabilimento Pirelli poi Bekaert di Figline Incisa dove fino a pochi anni fa si producevano corde metalliche per pneumatici. Fu chiuso nel 2018 causa delocalizzazione lasciando a piedi 318 lavoratori. Su questa crisi aziendale, sindacati, associazioni di categoria e istituzioni hanno unito le forze e da questa esperienza è nato un protocollo "per lo sviluppo e l’occupazione nel Valdarno": l’obiettivo è cercare di risolvere le crisi congiuntamente sullo "stile Bekaert" che, ora appunto, rinasce in un’economica proiettata al futuro.

Manuela Plastina