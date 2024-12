Evitare le truffe. Incontro in Comune

I tentativi di truffa, ormai sempre più fantasiosi, costituiscono purtroppo un ricco campionario e, spesso, a essere presa di mira è la popolazione anziana con conseguenze, a volte, molto gravi. Per cercare di fornire un aiuto concreto per capire come evitare questi raggiri, domani alle 15, nella Sala consiliare del Comune di Rignano è in programma una iniziativa rivolta a chi abita sul territorio rignanese e nei dintorni. Durante l’incontro, organizzato dai carabinieri e dall’ Associazione Auser con il patrocinio del Comune, saranno forniti consigli utili su come ci si può difendere dalle truffe messe in atto da malviventi organizzati e che vanno a colpire spesso le fasce più deboli. L’ingresso è libero.