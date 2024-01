Evento per aiutare le famiglie colpite dalla piena

Un "Galà del cuore" per raccogliere fondi a favore delle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata. L’appuntamento è il 20 febbraio a Villa Castelletti, ed è organizzato dall’associazione Onlus "Olimpiadi del Cuore", fondata da Paolo Brosio, con il coinvolgimento della Regione dei Comuni di, Firenze e Prato, della Misericordia di Campi Bisenzio, delle Misericordie Area Fiorentina e della Nazionale italiana cantanti. Già nei giorni dell’alluvione, Paolo Brosio si era messo attivamente in moto con la Onlus "Olimpiadi del cuore" che opera ormai da anni e che ha sede in Versilia. L’associazione aveva aderito alla partita del cuore organizzata allo stadio Castellani di Empoli. La stessa associazione aveva quindi attivato una raccolta fondi d’accordo con la Protezione civile della Misericordia di Campi Bisenzio e con la parrocchia del paese. Ora, per il 20 febbraio, sono in arrivo nuove iniziative, che verranno illustrate in dettaglio martedì prossimo, in un evento organizzato alla presenza del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del provveditore della Misericordia campigiana Cristiano Biancalani, del coordinatore delle Misericordie dell’area fiorentina Andrea Ceccherini, di presidi, docenti e studenti dell’istituto alberghiero Buontalenti e Aurelio Saffi, del catering Guido Guidi, dell’associazione Onlus Olimpiadi del Cuore e dei dirigenti della nazionale cantanti.