"Evento non comune. Valuteremo attentamente"

FIRENZE

Il giudice sportivo regionale del Comitato Toscana Figc-Lnd, Cleto Zanetti, è al lavoro per studiare nel dettaglio e punire quanto accaduto nella partita del campionato di Promozione giocata domenica scorsa fra Pontassieve-Subbiano. Un compito molto difficile perché la decisione entrerà nella storia del calcio e deve soprattutto essere d’esempio per impedire che simili fatti anti sportivi possano ripetersi. "Stiamo affrontando il caso - afferma Zanetti - sotto l’ottica regolamentare. Quanto accaduto è un caso non comune e ha bisogno di essere valutato con attenzione, per prima cosa aspettiamo il rapporto arbitrale. Logicamente non posso anticipare niente, bisogna avere qualche giorno di pazienza e poi attraverso il Comunicato Ufficiale faremo presenti le decisioni prese dal direttivo della giustizia sportiva regionale che io presiedo". Intanto il Pontassieve calcio ha inviato un preannuncio di reclamo e la vicenda avrà sicuramente tanti risvolti da affrontare e valutare.

