Ai domiciliari per furto con spaccata, evade. Diciottenne bloccata alle Cascine

Firenze, 12 dicembre 2023 – Era ai domiciliari per un furto con spaccata in un bar, ma evade e viene nuovamente arrestata. Così una fiorentina, 18 anni, è stata bloccata la notte scorsa dalla polizia per evasione la notte scorsa al parco delle Cascine. Gli agenti di una Volante, intorno alle 4.30, in un servizio di controllo, ha notato una giovane donna mentre tentava di nascondersi dietro il muro di uno stabile, tra viale Lincoln e via delle Catene.

La 18enne, secondo quanto emerso, è stata riconosciuta dai poliziotti dato che il 4 dicembre era stata arrestata insieme a un marocchino di 22 anni per furto con spaccata ai danni di un bar in via degli Artisti. Per questo, il giudice aveva disposto per la donna gli arresti domiciliari. Il tribunale domani decide nell'udienza di convalida sul nuovo arresto.