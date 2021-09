Firenze, 12 settembre 2021 - Quarant'anni fa moriva Eugenio Montale. Il poeta e Premio Nobel è sepolto in Toscana, a Firenze, nel cimitero di San Felice a Ema. Il Comune di Firenze ha voluto ricordarlo con una corona posta sulla tomba del letterato, che riposa insieme alla moglie Drusilla Tanzi. Una figura di spicco della cultura italiana.

«Quarant'anni or sono moriva Eugenio Montale - dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - la cui poesia ha impresso un segno importante nella cultura italiana ed europea, testimoniato anche dal Premio Nobel per la letteratura conferitogli nel 1975. La Repubblica lo ricorda come una personalità di grande rilievo, capace di dare lustro al Paese con le sue parole scolpite, che mettevano in luce il travaglio e la disillusione dell'uomo moderno».

Intanto proprio nell'ambito dell'anniversario, esce una pubblicazione. Un annuario con una conferenza mai pubblicata e lettere e immagini rare. S'intitola "Quaderni montaliani" ed è edito da Interlinea: colma una lacuna negli studi di italianistica e propone scritti rari e dispersi o mai pubblicati, letture e interpretazioni di testi, oltre a studi e immagini d'archivio.

Scriveva perché non viveva, scriveva perché scrivere era creare un oggetto, compiere un lavoro (l'unico che gli fosse possibile) e sentire che attraverso questo lavoro egli aggiungeva qualcosa al mondo, lo modificava in qualche modo, seppure piccolo, e giungeva così a una riprova, a un collaudo di sé stesso": così si descrive Montale nella conferenza "Poeta suo malgrado" pubblicata nell'annuario.

Due anni fa scoppiò una polemica attorno alla tomba di Montale. I resti del poeta rischiavano di finire in un ossario, scadendo la concessione. Che poi è stata prolungata fino al 2051, scongiurando una possibile rimozione.