Etnica, vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine

Vicchio (Firenze), 27 giugno 2024 - Al via da stasera a Vicchio la 26esima edizione di “Etnica”, rassegna organizzata dall'associazione Jazz club of Vicchio e il Comune di Vicchio insieme ad Eventi Music Pool: concerti e selezioni musicali in piazza Giotto, e poi, presentazioni di libri e letture, poesie e teatro, proposte enologiche “Vini migranti” nel “Vicolo” (Vicolo de’ Medici), attività per bambini, mercatino etnico (corso del Popolo, piazzetta di Ponente), street food (piazzetta di Levante). Come dispone l’ordinanza firmata dal sindaco, sarà in vigore un divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro e lattina per tutta la durata della manifestazione (27-30 giugno) dalle ore 19 alle ore 6 nel centro storico (piazza Giotto, via Garibaldi, via Cellini, piazza della Vittoria, corso del Popolo, piazza Vittorio Veneto, v.le Mazzini, v.le Beato Angelico, vicolo dei Medici). In particolare, è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande di ogni genere in bottiglie, bicchieri di vetro e contenitori di latta da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, da parte delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da parte di tutte le forme di commercio che consentono la somministrazione di bevande in vetro e/o latta anche dove dispensate attraverso distributori automatici (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di pubblico spettacolo, titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari con somministrazione, commercio ambulante, ecc). Inoltre è vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare in luogo pubblico contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o comunque contenitori realizzati con il medesimo materiale. Ed ancora, è vietato a chiunque introdurre, nell’area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. Nell’ordinanza si precisa che gli esercizi abilitati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, ecc.) possono somministrare bevande in contenitori di vetro o latta ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande serviti ai tavoli, al banco e nelle aree in concessione, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali indicati. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in bicchieri di plastica o carta. Maurizio Costanzo