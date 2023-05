Estate Fiorentina, l’ora della festa Al via "Com’è viva la città" Ricordando Gaber e Don Milani

"Com’è viva la città". Firenze è vivissima per turisti, cultura, storia e grandezza e umanità della sua gente.

Per questo l’edizione 2023 dell’Estate Fiorentina, presentata ieri mattina a Palazzo Vecchio dal sindaco Dario Nardella e dalla vicesindaca Alessia Bettini, si preannuncia molto interessante a partire dal claim scelto che richiama il grandissimo Giorgio Gaber, a 20 anni dalla morte. Proprio Gaber sarà protagonista di uno degli eventi tematici, la rassegna ‘La Gaberiana’ diffusa in tutto il quartiere 4 (Isolotto-Legnaia) dal 1 al 20 luglio con la direzione artistica affidata dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi.

Non solo Gaber perché i Chille de la Balanza organizzeranno un evento per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani dal 1 giugno al 13 agosto con spettacoli, incontri e performance. "Un’edizione record", commenta soddisfatto il sindaco Nardella. E in effetti un budget così - quasi 1,9 milioni di euro tra fondi europei tramite Pon metro, comunali e la sponsorizzazione di Toscana Energia – non si era mai visto.

Un po’ di numeri: il via il 2 giugno con 132 soggetti organizzatori coinvolti, 111 progetti diffusi, 6 eventi speciali tematici, 15 festival, 12 spazi estivi. Per tutti i gusti.

Per la Festa della Repubblica ci saranno iniziative diffuse nelle biblioteche e un concerto reading serale ad ingresso libero al Teatro della Pergola che coinvolgerà artisti ed attori delle associazioni e compagnie teatrali fiorentine e di rilevanza nazionale per ricordare, tramite la lettura di pagine di romanzi di grandi autori del Novecento, la nostra storia repubblicana dal 1946 ad oggi. Tra gli eventi da segnalare anche ‘Le piazze dei libri 2023’ organizzata da Confartigianato Imprese Firenze che quest’anno si allarga e sarà distribuita in 11 piazze dei cinque quartieri della città, coinvolgendo librerie del territorio (dal 27 giugno al 2 luglio).

E poi ci sono ‘I giardini della poesia’, dal 26 al 30 giugno: si tratta di reading nei parchi di tutta la città grazie all’organizzazione della Compagnia Lombardi Tiezzi. Tra i festival spazio a eccellenze come ‘La città dei lettori’, ‘Firenze Jazz Festival’, ‘Firenze dall’alto’. Sui luoghi si va dal parco dell’Anconella, passando per ponte San Niccolò, Le Murate, Fortezza da Basso. E tanti altri.

"L’investimento medio a progetto sale rispetto allo scorso anno – sottolinea ancora Dario Nardella -. Sarà un’edizione che toccherà tutti i Quartieri e che avrà due protagonisti principali, don Milani nel centenario della nascita, e Giorgio Gaber nel ventennale della scomparsa. Il filo conduttore e titolo è proprio un verso di Gaber: Firenze è più viva che mai e questo cartellone ne è la dimostrazione. Abbiamo compiuto la precisa scelta di non avere grandi nomi di richiamo ma di puntare sulla capillarità e sulla prossimità dove i protagonisti sono gli artisti, le associazioni, le istituzioni culturali anche piccole del nostro territorio, che sono la vera nostra grande energia".

"Quello che ci piace ricordare più di tutto è che in campo c’è un’offerta ampia, multidisciplinare e capillare, la riprova di una grande partecipazione diffusa dal basso da parte di tante associazioni che in molti casi hanno anche saputo collaborare creando proficue sinergie - aggiunge Bettini -. Questa è Firenze". Insomma l’estate è alle porte e Firenze si prepara a celebrarla all’insegna dei sorrisi, della musica e della cultura. Sperando che il bel tempo possa accompagnarla con serate piacevoli.

Niccolò Gramigni