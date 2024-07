Estate, anziani un po’ meno soli. Servizi a casa, ma manca un centro

Estate e anziani, un binomio che evoca spesso lo spettro della solitudine. Ma in città cosa fare? A Scandicci non c’è un vero e proprio centro anziani e molte delle attività organizzate per la terza età con il mese d’agosto chiuderanno. Un esempio su tutti il laboratorio di stimolazione cognitiva che l’Humanitas organizza nel polo sociale di via Aleardi dal lunedì al venerdì. Le attività cesseranno dopo la prima settimana di agosto per ricominciare a settembre. Humanitas ha attivato un centro servizi che è un punto di riferimento per la popolazione anziana del territorio. Fornisce aiuto e supporto volontario a tutti gli iscritti al Gruppo Anziani Humanitas nei settori più diversi. Solo alcuni esempi: mobilità, accesso ai servizi infermieristici, cura della casa, disbrigo delle pratiche amministrative, cura della persona (055 7363400). Sui trasporti sociali, anche Misericordia di Scandicci (055 250021) e Croce Rossa (055 740565), sono in grado di fornire sostegno in caso di necessità. Sul fronte invece degli anziani autosufficienti, il fiore all’occhiello cittadino sono le Vacanze d’argento organizzate da Auser con itinerari che vanno dalla montagna al mare, fino alle terme. Ci sono ancora diverse date tra agosto e settembre, e l’associazione risponde a chi avesse tempo libero e voglia di un soggiorno allo 055/755188.

"Le persone più fragili sono la nostra priorità – ha detto il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Yuna Kashi Zadeh - lo abbiamo evidenziato durante la campagna elettorale e vuole essere un nostro forte impegno già da subito. In queste prime settimane di lavoro ho chiesto subito un incontro ai nostri assistenti associali, che quotidianamente svolgono un lavoro prezioso, per avviare una riflessione in merito a nuove progettualità, soprattutto durante i mesi estivi, quando la solitudine può diventare ancora più pesante. Il nostro obiettivo è organizzare una serie di attività estive legate agli eventi culturali del nostro territorio, collaborando con le associazioni del territorio che già offrono servizi puntuali, e continuare il lavoro già avviato dall’amministrazione precedente per investire in un centro diurno per anziani. Uno spazio pensato per offrire supporto e compagnia durante il giorno, con attività ricreative, laboratori creativi e momenti di incontro. Punto di riferimento dove i nostri anziani potranno sentirsi accolti e parte di una comunità attiva e solidale".