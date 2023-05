Esseri umani perfetti Gli Handlogic in italiano

Per chi ricorda con piacere il podio tutto fiorentino del Rock Contest 2016, che vedeva gli Handlogic trionfare, con i Manitoba al secondo posto e gli Handshake al terzo, era logico aspettarsi un futuro radioso per le tre giovani band. Di sicuro il cantante, chitarrista e produttore Lorenzo Pellegrini, Alessandro Cianferoni al basso, Daniele Cianferoni alla batteria e Miriam Fornari, che lo scorso anno ha preso il posto di Leonard Blanche alle tastiere e alla voce, si stanno dando un gran daffare. Lo dimostra il nuovo disco degli Handlogic, ’Esseri umani perfetti’, uscito da pochi giorni per Pioggia Rossa Dischi, con distribuzione ADA Music Italy. Un concept album che punta i fari sulla crescita attraverso l’analisi, che racconta il tentativo di diventare adulti tornando bambini, nella ricerca ciclica di un ideale di perfezione perduto e irraggiungibile.

La band rivelazione dell’experimental pop fiorentino presenta questo suo riuscito secondo disco, il primo in italiano, nel concerto, a ingresso libero, in programma stasera alle 21 alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze. "Anticipato dai singoli ’Libera’, ’Casa stanza letto dormi’ e ’Benda", l’album ’Esseri umani perfetti’ racconta la nuova maturità del gruppo. E, attraverso 11 tracce declina la complessità dei nostri sentimenti". Queste nuove undici canzoni in crescendo, scavano in basso, ma tendono verso l’alto, per esprimere le diverse anime musicali della band, che vengono esplicitate all’estremo: colori organici e manipolazione digitale, dolci trame vocali e distorsioni selvagge, momenti di quiete riflessiva e improvvise esplosioni catartiche. Il risultato è un disco di pop sognante, emotivo ed elegante, contaminato dal soul e dal contemporary R&B.

Giovanni Ballerini