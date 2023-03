Esposizione internazionale canina all’ippodromo del Visarno Fra mille animali si sceglie il più bello

Fine settimana a quattro zampe all’Ippodromo del Visarno alle Cascine (viale del Visarno 14). Oggi e domani, infatti, la struttura sportiva fiorentina ospiterà l’esposizione internazionale canina, che porterà in mostra, in città, i cani più belli d’Italia. Oltre 1.000 cani si sfideranno per designare il più bello della manifestazione. Ci saranno tante razze conosciute, ma anche esemplari di quelle più rare. A valutare le caratteristiche una giuria internazionale proveniente da Italia, Olanda, Svezia, Finlandia e Repubblica Ceca. Questo il programma: alle 10 apertura al pubblico e inizio giudizi; ore 14.30-17 ring d’onore e best in show; alle 18 chiusura esposizione (biglietto 2,50 euro). Un appuntamento da non perdere.

F. Que.