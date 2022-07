Esplosione a Firenze, demolito un edificio in via del Palazzaccio

Articolo : Firenze, il 31 luglio la demolizione di un edificio con esplosivo in via del Palazzaccio

Firenze, 31 luglio 2022 - Nella mattina di domenica 31 luglio 2022 è stata avvertita una forte esplosione a Firenze. Si tratta della demolizione di un edificio in via del Palazzaccio, a Castello. Lo aveva fatto sapere sabato il comune di Firenze in una nota: domenica 31 luglio, è in programma la demolizione con esplosivo di un edificio all’interno di un’area privata di via del Palazzaccio, a Castello. L’abbattimento, previsto dalle 10 alle 11, verrà eseguito attraverso microcariche che produrranno un'unica deflagrazione che potrà essere avvertita anche a un chilometro di distanza.

La deflagrazione con l'esplosivo però non è andata completamente a buon fine. La struttura, ex Seves, è rimasta in parte in piedi dopo l'esplosione e per questo si è reso necessario l'intervento delle gru.

Il comune di Firenze aveva invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre nelle fasi dell'abbattimento. Nei giorni scorsi sono stati collocati nella zona volantini per avvisare i residenti.