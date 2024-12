Esplosione Calenzano, impianto chiuso per due mesi: il lungo lavoro per arrivare alla verità Nuovo sopralluogo della Procura di Prato che ha assegnato 60 giorni ai consulenti per consegnare una relazione sul deposito che resta sotto sequestro. Rimangono interrotte tutte le attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi