L’esplosione in diretta: ecco il momento del boato di Calenzano, le telecamere riprendono tutto

Firenze, 9 dicembre 2024 – Momenti drammatici. Sono quelli in cui si vede l’esplosione di Calenzano, avvenuta nel deposito di carburanti lunedì 9 dicembre. Sono circa le 10.20 e le telecamere di sicurezza dell’impianto Eni riprendono tutto. Si vedono le normali operazioni di carico dei camion, che poi portano il carburante stesso ai distributori.

Quattro momenti dell'esplosione avvenuta nel deposito Eni di Calenzano: una telecamera interna ha ripreso tutto

Poi a un certo punto l’esplosione, la palla di fuoco che avvolge tutto. Due i morti accertati, tre i dispersi e 27 feriti. Il terribile spostamento d’aria ha rotto i vetri e provocato danni agli edifici e quindi a diverse persone in un raggio di almeno cinque chilometri. Un boato devastante avvertito in buona parte della provincia di Firenze.

Intanto, in apertura del Consiglio dei ministri la presidente Giorgia Meloni ha espresso, a nome di tutto il Governo, "cordoglio e vicinanza" alle famiglie delle vittime e alle persone coinvolte nella grave esplosione. E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri ha rispettato un minuto di silenzio per commemorare le vittime. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone ha quindi svolto una informativa sulla situazione e sulle prime evidenze emerse in relazione all`incidente.