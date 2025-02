’Esplorazioni’. Un viaggio verso l’equità e la parità dei diritti

Dalla storia della rivoluzione delle donne iniziata il 23 febbraio 1917 che ha dato origine all’8 marzo, passando attraverso il tema del coraggio, a quello delle difficoltà della maternità, dalla storia di Marie Curie fino a tracciare il profilo di una donna libera di guardare il futuro, verso nuove prospettive.

Prosegue fino all’8 marzo, al Principino Eventi in via Guglielmo Marconi a Viareggio, la mostra ’Esplorazioni’, curata dal festival Lucca Comics & Games, per La Toscana delle Donne, con la Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale Viareggio.

L’esposizione racconta il viaggio verso l’equità e la parità di diritti visto dagli occhi e dalla ’matita’ di tre fumettiste.

A parlare di equità nel percorso di ’Esplorazioni’ sono Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram (Margherita Tramutoli), attraverso 18 opere stampate. In mostra anche tre lavori inediti, realizzati in diretta dalle tre artiste nel corso della serata di presentazione de La Toscana delle Donne dello scorso 16 novembre.

