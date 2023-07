Esplode la magia della Notte bianca

Notte bianca oggi a Impruneta. Dopo il successo del primo appuntamento in stile anni ’60, Pro Loco e Ccn Il Pozzo, questa sera si replica con musica in piazza Buondelmonti e lo spettacolo di bolle itineranti a cura della Giostra dei clown. Nell’area di "Sali al Pozzo", musica con "Rock Inside", ci saranno anche lo street food e il mercatino per le vie del centro, oltre ai negozi sempre aperti. I prossimi appuntamenti il 19 col concerto itinerante "Sganghenga" e ancora bolle di sapone, oltre all’apertura straordinaria della galleria filtrante di via Cavalleggeri. Il 26 luglio gran finale con lo sbaracco dei negozi, magia e illusionismo, un laboratorio di scrittura elfica e poi l’osservazione del cielo con l’associazione Astrofili fiorentini.