Esperti e manager all’evento di Intesa

FIRENZE

La Manifattura Tabacchi di Firenze è la protagonista di un evento esclusivo che guarda al futuro. Sarà, infatti, la sede di Styleit, un acceleratore per startup dedicate al mondo della moda. Per acceleratore si intende uno spazio di co-working, dove sarà possibile, per le singole aziende, interagire e lavorare in sinergia, al fine di dar vita a nuove tecnologie nell’ambito del fashion. Il principale supporto è da parte di Cdp Venture Capital Sgr, che ha investito oltre 5,64 milioni di euro. Oggi è il fatidico Selection day, in cui le startup candidate verranno selezionate per accedere all’acceleratore e ai finanziamenti conseguenti. Le aziende vincitrici riceveranno un investimento di 113mila euro e potranno partecipare alle successive sovvenzioni, fino a un massimo di 200mila euro. Gli investimenti verranno erogati alle startup su base annua e il progetto ha la durata complessiva di 3 anni. L’iniziativa è stata realizzata assieme a Startupbootcamp, Gellify, Azimut Libera Impresa, Fndx e Polimoda, oltre al contributo di realtà imprenditoriali come Ratti, Micam e la Fondazione del Tessile Italiano. Secondo l’avvocato Iacopo Innocenti fondatore di Open Seed una delle società che hanno investito in Styleit, "questo progetto è una bellissima opportunità per la città di Firenze per valorizzare la sua posizione nel mondo della moda e dell’innovazione".