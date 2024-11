Esperienze all’estero con le borse di mobilità

La Regione attiva borse individuali di mobilità professionale per svolgere un’esperienza lavorativa

o di tirocinio non curriculare in un paese dell’Unione Europea o dell’Efta (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza. La borsa di mobilità professionale comprende la borsa di inserimento lavorativo (da 3 a 6 mesi, per un importo massimo totale di 4.500 euro), le spese di viaggio A/R (calcolate in base alla distanza, fino a 3.000 euro) ed eventualmente le spese di iscrizione per la frequenza di un corso di lingua o di formazione (fino a 750 euro). Per fare domanda è necessario essere disoccupato oppure inattivo. Il bando è aperto fino a esaurimento fondi.