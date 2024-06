Cade durante una gita sul Falterona. Escursionista salvato con l’elisoccorso

San Godenzo (Firenze), 22 giugno 2024 – Brutta disavventura per un escursionista nei boschi del Monte Falterona, nel comune di San Godenzo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana sono intervenuti per soccorrere un uomo infortunato nella zona di Giogo di Castagno.

Il sessantenne, originario di Ravenna, stava scendendo dal sentiero 14 del CAI quando ha sbagliato percorso ed è scivolato lungo il bosco. La caduta gli ha procurato escoriazioni e traumi ad un arto inferiore ma è riuscito comunque a dare l'allarme. Dalla Stazione Monte Falterona è partita una squadra ai quali si sono aggiunti anche gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Una volta in loco le due squadre si sono divise ed hanno iniziato le ricerche dell'uomo; una squadra risalendo dal basso e l'altra scendendo.

Non senza difficoltà, l’escursionista è stato individuato in un punto molto impervio del bosco e raggiunto. Allo stesso tempo è stato attivato anche l'Elisoccorso Pegaso 1 da Firenze. Le squadre a terra hanno aiutato l'equipe di bordo dell'elicottero con le manovre di recupero, data la difficoltà del terreno che ha complicato le operazioni. Una volta recuperato l'uomo è stato portato in ospedale a Firenze.