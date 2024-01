Escursionismo Geo vent’anni di gemellaggio con gli amici francesi

Il gruppo escursionistico Geo di Pontassieve ha celebrato i venti anni di amicizia con il gruppo di camminatori de L’ Amicale Laïque Section Randonnée del Comune gemellato di Saint Genis Laval. Fin dai primi anni del gemellaggio tra Pontassieve e il comune francese - importante produttore di vino, legato a Pontassieve dalla famiglia Guadagni - il gruppo Geo ha costantemente tenuto i rapporti con l’associazione L’Amicale Laïque Section Randonnée con cui ha condiviso la passione per il trekking, alternando ogni anno un soggiorno in Francia e uno in Italia per camminare insieme e costruire ponti tra le persone, tra i popoli diversi. Quest’anno la scelta del loro incontro è stata Bormio, dove hanno potuto praticare escursioni sui percorsi che circondano la località lombarda. Presente all’incontro anche la Sindaca di Bormio Silvia Cavazzi. L’omaggio ai gemellati francesi è stato un piatto realizzato dallo Studio ceramico Giusti, un’eccellenza dell’artigianato locale.

Leonardo Bartoletti