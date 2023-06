Esclapon de Villeneuve Todesco e la sanità

Noi italiani guardiamo all’Inghilterra come a un faro di civiltà. Quando una nostra carissima amica inglese di 56 anni si presentò ad un ospedale a Londra per essere curata per un tumore ai polmoni, le fu risposto che era troppo anziana per essere assunta a carico della sanità pubblica. A 84 anni mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas e da allora è iniziata un’accanita terapia volta alla mia guarigione. Quando ho chiesto all’infermiera perché si dedicassero con così tanta attenzione alla mia cura, dato che ho 84 anni, lei mi ha risposto: "Chi ha detto che non deve arrivare ai novanta?". Ogni volta, con questo spirito vengo curata, accudita, viziata e riempita di premure dal gruppo delle infermiere dell’ospedale oncologico di Careggi di Firenze. Forse sono gli altri paesi che dovrebbero guardare a noi come faro di civiltà.

Gianna Esclapon de Villeneuve Todesco