Esce “Io Parto”: il nuovo libro di Elena Taddei

Firenze, 7 febbraio 2025 - Un volume che scardina i luoghi comuni e propone un approccio completamente nuovo alla gravidanza e al parto. È questo l’obiettivo di “Io Parto” (I Libri di Mompracem, Firenze, 2024), firmato da Elena Taddei che, grazie a un solido percorso accademico e alla sua esperienza nel mondo dello sport agonistico, presenta alle future mamme un metodo innovativo per affrontare la nascita in modo più rapido e con meno dolore. Elena Taddei vanta una doppia laurea in Scienze Motorie e in Scienze della Formazione, e si può considerare un’esperta nel campo dell’allenamento fisico e dell’educazione. Dopo anni dedicati allo sport di alto livello, ha dato alla luce due figli con parti fisiologici, ma la sensazione di trovarsi impreparata sotto il profilo fisico l’ha spinta a studiare a fondo il corpo della donna in gravidanza. Da questa ricerca - e dall’applicazione dei principi della biomeccanica - è nato il “Taddei Smart Birth”, un metodo che mette al centro l’idea della donna come vera e propria “atleta” da allenare in vista di quello che l’autrice definisce un “meraviglioso gesto atletico”. Nel libro, curato dalla giornalista professionista Francesca Guerrini, si approfondisce il perché di un nuovo approccio, basato su studi ventennali e incentrato sull’uso della biomeccanica e della metodologia dell’allenamento sportivo applicate alla gravidanza. Le donne, spiega Taddei, non sono semplici “contenitori” del feto ma protagoniste attive dell’evento nascita: partendo dal presupposto che il corpo femminile è perfettamente progettato per dare alla luce un bambino, “Io Parto” offre esercizi mirati e un vero e proprio corso, “Mamme in Movimento”, arricchito da un QR code che permette l’accesso a due video lezioni. Il testo affronta in modo sistematico le tappe della preparazione fisica, analizzando le fasi della gravidanza e l’atto del partorire da un punto di vista biomeccanico. La finalità è duplice: fornire alle lettrici un bagaglio di conoscenze scientifiche per comprendere meglio cosa accade al proprio corpo e offrir loro una preparazione pratica, simile a quella di un’atleta che si allena per una gara. Il risultato, secondo l’autrice, è un parto più veloce, meno doloroso, affrontato con maggiore consapevolezza e sicurezza. In “Io Parto” trovano spazio anche le testimonianze di tante mamme che hanno seguito il metodo di Elena Taddei, così come riferimenti a diverse culture e tradizioni legate al parto. Il libro non trascura però gli aspetti emotivi e psicologici della gravidanza, chiarendo come il timore del dolore e le paure più comuni possano essere affrontati con la giusta preparazione fisica e mentale. L’intero percorso è finalizzato ad aiutare le donne a vivere questo momento unico con maggiore serenità, riscoprendo la forza e la potenzialità del loro corpo. “Con questo manuale – conclude Elena Taddei - invito ogni donna a cambiare prospettiva sul proprio corpo e a prendere in mano la propria esperienza di maternità, ricordando che la nascita di un bambino può essere vissuta come un traguardo in cui la preparazione e la consapevolezza fanno davvero la differenza.” Caterina Ceccuti