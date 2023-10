Ernesto Piccolo tra colori e poesia all’Accademia

Dal 7 al 27 ottobre la sala delle esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze (via Ricasoli 68, angolo piazza San Marco) ospiterà la mostra "Colore, luce e poesia", personale del maestro Ernesto Piccolo. I lavori del pittore, eletto accademico d’onore nel 2013, si caratterizzano per i colori vivi e cangianti penetrati da una freschezza cromatica espressa senza condizionamenti e in libertà.

Il vernissage è in programma il 6 ottobre alle 17,30 alla presenza dell’artista. Interverranno Cristina Acidini, presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno, e Andrea Giachi, presidente della Classe di pittura dell’Accademia. La mostra si potrà visitare dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, e la domenica mattina dalle 10 alle 13.