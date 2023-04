Da Grassina all'Eredità: il nuovo campione è Neri Banti

Bagno a Ripoli (Firenze), 22 aprile 2023 - Ieri non è riuscito a portare a casa il montepremi finale, ma oggi Neri Banti proverà a sfidare nuovamente la ghigliottina, il gioco finale e più conosciuto dell’Eredità. È un ragazzo di Grassina, frazione di Bagno a Ripoli, il nuovo campione del programma di Rai 1. Laureato in ingegneria civile, sta seguendo un dottorato ed è appena tornato dalla Polonia, dove ha vissuto per qualche tempo sempre per approfondire i suoi studi. Artista, pittore, disegnatore e sportivo, Neri ha portato la sua Grassina nel programma condotto da Flavio Insinna. E alla prima sua puntata, è arrivato dritto dritto al gioco finale, grazie alla risposta giusta sul sovrintendente Battle di Scotland Yard, personaggio dei gialli di Agatha Christie. Sul finale – nel gioco più amato dagli spettatori del programma - ha cercato di indovinare il vocabolo che accomuna le altre parole che era “Cuore, trucco, bicchiere, stringere, meravigliose”. Ha tentato – neanche troppo convinto – con “carte”, già consapevole che non sarebbe stata la parola corretta. Dalla busta di Insinna è uscita la soluzione giusta: era “labbra”. Ma con un gran sorriso, Neri ha accettato di non portare a casa il montepremi (sarebbero stati 47.500 euro) e con la stessa grinta tornerà stasera sugli schermi televisivi per sfidare nuovamente avversari e ghigliottina.