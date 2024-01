Eolico, le reazioni dopo il Tar

Arrivano le reazioni alla sentenza del Tar che ha rigettato i ricorsi contro l’impianto eolico in Mugello. Legambiente saluta con favore la decisione del tribunale, parlando di un impianto che "contribuirà a tagliare le emissioni di CO2" e "che produrrà energia pulita per circa 100 mila utenze". "Accogliamo con soddisfazione la notizia dello sblocco del progetto eolico di Villore – dichiarano Stefano Ciafani e Fausto Ferruzza, rispettivamente presidenti nazionale e regionale di Legambiente – perché la crisi climatica ci obbliga ad adottare contromisure risolute". Reazione favorevole anche da parte dell’ordine degli ingegneri di Firenze, che definisce la sentenza "un passo avanti". Italia Nostra e Club Alpino Iitaliano, il cui ricorso è stato dichiarato ‘improcedibile’ per un vizio di forma, chiedono invece un giudizio nel merito e parlano di "valutazioni tecniche influenzate da scelte politiche".