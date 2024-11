Eolico a Villore, ira ambientalista: "Fermare i lavori immediatamente"

Interruzione immediata dei lavori per l’impianto industriale eolico denominato ‘Monte Giogo di Villore Corellà sull’Appennino mugellano. E’ questa la richiesta contenuta nella lettera aperta inviata dalla coalizione Tess (Transizione energetica senza speculazione), che raccoglie associazioni e comitati della Toscana e delle regioni limitrofe, alla presidenza della Regione Toscana "A causa di criticità palesi e sempre più rischiose per l’ambiente, il territorio e le persone che lo abitano" si legge. "I lavori sul Monte Giogo Villore-Corella – afferma Tess - stanno distruggendo in modo irreparabile e irreversibile la sentieristica nazionale ed europea, i crinali e i relativi versanti, col rischio, o meglio la certezza, di prossimi disastri idrogeologici".

Secondo le parole degli autori della lettera, infatti, "la strada che dalla statale 67 sale verso il cimitero di Corella e da qui alla valvola Snam, cioè proprio il percorso indicato nel progetto, è già stata interessata in passato da molteplici cedimenti a monte e a valle. Inoltre la dorsale prescelta per l’impianto risulta interamente zona franosa, come ben documentato da accurati studi e relazioni di esperti geologi inviate alla Regione Toscana".