Enzo Bellocci . Martedì la presentazione del programma

Pci, Enzo Bellocci (nella foto) si presenta. Il candidato della sinistra ha dato appuntamento alla casa del popolo di San Giusto per martedì alle 21 per la presentazione della lista e del programma. In più nei primi giorni di giugno (3 o 4) ci dovrebbe essere giugno un secondo appuntamento alla casa del popolo di Vingone in modo da illustrare nei quartieri le idee e il progetto di città. Ma cambiando totalmente area, Claudio Raspollini candidato con la civica di Bellosi, ex assessore della giunta Doddoli e diacono della diocesi di Firenze, ha voluto rivolgere un appello ai cattolici. "Siamo giunti alla costruzione definitiva della nostra città – ha detto - eppure sembra che questo non ci riguardi, come Cattolici siamo dispersi disaggregati, incapaci di esprimere una idealità, un sogno. Abbiamo smarrito il senso dell’unità e con esso il senso della politica come via che unisce per realizzare il "bene comune". Noi dobbiamo essere presenti come realtà significativa di cambiamento, e non mi riferisco alla nostra presenza frantumata in mille partiti politici, o magari solo attratti dai tatticismi della politica peggiore, mi riferisco a quel protagonismo che vide Giorgio La Pira fare il Sindaco di Firenze". Gli altri sfidanti per la poltrona di sindaco sono Claudio Gemelli (centrodestra) e Claudia Sereni (centrosinitra)