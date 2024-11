Entrare in un’orchestra, arriva ’Archi siamo noi’

Prende il via "Archi siamo noi", nuovo progetto musicale della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. La presentazione è prevista per l’8 novembre (ore 17) nel corso di un open day. "Sarà un’occasione per entrare a far parte di un’orchestra d’archi – spiegano dall’associazione - per imparareinsieme in un ambiente s inclusivo. Un’opportunità per tutti, crediamo che la musica possa essere un veicolo di integrazione e crescita, offrendo una possibilità di apprendimento e di espressione a chiunque". Per garantire che nessun ostacolo economico impedisca la partecipazione, la Filarmonica metterà a disposizione violini e violoncelli. L’unico contributo richiesto sarà una quota minima d’iscrizione e una quota mensile di 30 euro, che coprirà le lezioni e la partecipazione. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con il Rotary Club Bisenzio Le Signe, che ha scelto la Filarmonica Giuseppe Verdi per questo progetto pilota per le bande. I partecipanti verranno divisi in sezioni per imparare il proprio strumento con docenti esperti. Poi, le sezioni si uniranno per formare una grande orchestra composta da bambini, ragazzi e ragazze di diverse età, dove il lavoro di squadra saranno fondamentali. Le iscrizioni sono aperte e chiunque voglia unirsi può farlo già da ora.