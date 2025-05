Enti locali, Marrucci rieletto alla guida di Ali Toscana

Firenze, 21 maggio 2025 - “Siamo e restiamo un presidio politico contro la deriva centralista di questo Governo. Diciamo no al premierato e no all’autonomia differenziata. Diciamo sì a una vera riforma che rafforzi i poteri locali dentro – e non fuori - la Costituzione”. A dirlo è Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, confermato presidente di Ali Toscana dall’assemblea regionale dell’associazione che riunisce oltre 150 Comuni toscani e che ha rinnovato la Presidenza Regionale, l'organo di direzione dell'associazione, con 38 Comuni di cui molti nuovi ingressi.

“L’attacco del Governo nazionale ai Comuni è ripetuto e su più fronti. Penso – dice Marrucci – alla Legge di Bilancio 2025, con cui si fa cassa sulle amministrazioni comunali e si mortificano le autonomie. Penso allo sconcertante emendamento proposto dalla maggioranza parlamentare per abolire il ballottaggio sotto il 40% alle elezioni comunali: un tentativo goffo e pericoloso di manipolare la legge elettorale più apprezzata dai cittadini. E penso al premierato e all’autonomia differenziata, due operazioni che mettono in discussione la nostra Carta Costituzionale”. “Per far fronte a questa deriva centralista – dice Marrucci - la battaglia è politica, culturale e organizzativa. Ali Toscana è pronta a fare la sua parte. Non ci limiteremo a dire no e a protestare: siamo e continueremo ad essere la voce dei territori, democratica e plurale. Ringrazio per questo le sindache e sindaci che hanno dato disponibilità a far parte della rinnovata Presidenza Regionale”.

In chiusura dell’assemblea, Marrucci ha rivendicato i risultati ottenuti dall’associazione: la rinnovata presenza di Ali nel Consiglio delle Autonomie Locali della Regione, l’apertura dell’Ali Europe Desk a Bruxelles come punto di raccordo con le istituzioni europee, l'elaborazione per una regolamentazione sostenibile sui temi del turismo e rapporto con le comunità ospitanti, fino alla promozione della mostra dedicata a Giacomo Matteotti nel centenario delle sua morte, simbolo di resistenza democratica. Marrucci ha poi annunciato il rafforzamento dell’organizzazione interna con la nomina della nuova direttrice Mirjam Giorgieri e del tesoriere Maurizio Gazzarri, e la proposta di una delegazione di Ali Toscana a Bruxelles in occasione della Settimana delle Città e delle Regioni Europee per portare la voce dei Comuni toscani e approfondire la nuova programmazione europea.