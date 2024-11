Emissioni multiple di San Marino

Morandi

Gli ultimi francobolli emessi dalle Poste di San Marino celebrano rispettivamente il 150° anniversario dell’Unione Postale Universale – il 40° anniversario del Laboratorio Chimico Sammarinese – l’80° anniversario del Colorificio Sammarinese, il 50° anniversario dell’Adesione di San Marino all’UNESCO, il Natale e infine l’Architettura di San Marino dedicata agli edifici progettati dagli “Archistars” di fama internazionale che hanno contribuito ad arricchire il territorio Sammarinese con le loro eccezionali realizzazioni.

Per questa prima serie è stato scelto di rappresentare il Santuario della Beata Vergine della Consolazione con tre francobolli stampati in un foglietto che documentano un edificio di straordinario fascino realizzato da Giovanni Michelucci (1891 – 1990) uno dei padri dell’architettura italiana la cui attività ci riporta anche e soprattutto a Firenze dove – assieme al gruppo Toscano formato da Nello Baroni , Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini, Sarre Guarnieri e Leonardo Lusanna – si aggiudicò il 1° Premio del Concorso per la realizzazione della Stazione Centrale di Santa Maria Novella e dove nel 1964 progettò la chiesa di San Giovanni Battista che si trova lungo l’Autostrada del Sole, senza dimenticare in ambito filatelico il progetto – assieme all’architetto Adolfo Coppedè – del Palazzo destinato a Sede della Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi a Firenze in via Pietrapiana 53-55.