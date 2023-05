Emilia Romagna Misericordia in prima linea

Quando l’emergenza chiama, la Misericordia di Campi Bisenzio risponde sempre presente. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, lo sta dimostrando anche in questi giorni in un’Emilia Romagna devastata dal maltempo, ma anche, restando in Toscana, nell’alto Mugello. "Due volontari sono partiti domenica mattina intorno alle 4.30 per essere impiegati già con le prime luci dell’alba a Forlì, coordinati dal Contingente Nazionale della Confederazione delle Misericordie d’Italia" racconta il provveditore Cristiano Biancalani.