Emergenza sfratti Il piano del Comune. Doppio bando per famiglie in difficoltà

Doppio bando al Comune di Sesto Fiorentino per chi ha difficoltà a potersi permettere il pagamento dell’affitto di una casa e che rischia di rimanere entro breve senza un tetto. Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo degli alloggi Erp riservati all’emergenza abitativa.

Si tratta di dieci alloggi comunali destinati a nuclei familiari che si trovano in difficoltà a causa di calamità, situazioni emergenziali accertate con ordinanza, sfratto esecutivo causato da situazioni specifiche e non prorogabile, provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata, provvedimenti di separazione omologati dal tribunale o con sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio.

Possono accedere al bando solo persone non assegnatarie di alloggi di edilizia popolare, ma che sono in possesso dei requisiti necessari come previsto dalle normative regionali.

Le domande vanno presentate entro e non oltre il prossimo 27 febbraio; tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.

Fino al 13 marzo possono essere invece presentate le domande per l’accesso al Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. In tutto il Comune ha potuto mettere a disposizione per questo scopo 20 mila euro.

La misura si rivolge a chi si trova all’improvviso nell’impossibilità di pagamento dell’affitto della casa in cui vive a causa della perdita del lavoro o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Tutte le informazioni e la modulistica per entrambi i bandi sono disponibili sul sito del Comune di Sesto Fiorentino.

L’ufficio casa sarà a disposizione per le attività di supporto e consulenza di chi vuole presentare domanda, che come detto dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 27 febbraio