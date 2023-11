Ancora un furto alla Ditta Artigianale, la rabbia del titolare: "E' la terza volta"

Firenze, 13 novembre 2023 – In un mese e mezzo è la terza volta che ignoti si intrufolano all'interno della Ditta Artigianale, il locale con sede in via dei Neri, Sant'Ambrogio, lungarno Soderini e piazza Ferrucci. Il titolare Francesco Sanapo, che è anche presidente di categoria bar e caffetterie di Confcommercio Firenze oltre che pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè, non ne può più.

Questa mattina era in Giappone quando gli è arrivato il messaggio dei suoi dipendenti: "Poco dopo l'alba - le sue parole - un uomo, a viso scoperto, ha forzato il lucchetto ed è entrato per poi scappare con le mance dei ragazzi. Quando è arrivato il cuoco lo ha visto che se la dava a gambe" sottolinea Sanapo. Dopo la spaccata del 18 ottobre e quella del 24 settembre nella sede di via dei Neri, è il terzo colpo in un mese e mezzo per la Ditta Artigianale. Sempre nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno infranto le vetrate esterne della pasticceria Caroti Sgrilli in via Scialoja e quelle del ristorante Tiratissima di viale Amendola. Con la stessa tecnica i malviventi hanno fatto irruzione nella pizzeria Ti Stuzzico di Borgo Albizi per poi fuggire con il fondo cassa. Domenica pomeriggio, invece, le volanti sono intervenute in via della Fonderia dove sarebbe stata presa di mira una scuola guida. I ladri sono entrati dopo aver centrato la vetrata con un tombino e sono usciti con un centinaio di euro. Sull'episodio indaga la polizia.

Ci sarà il 15 novembre un Cosp completamente incentrato sulla sicurezza di bar, ristoranti, negozi e botteghe artigiane. Un tavolo fortemente voluto dalle associazioni di categoria che, a seguito dell’incontro avvenuto presso il Comando della polizia municipale, hanno chiesto all’assessore Benedetta Albanese di fare da tramite con la prefetta Ferrandino.

Intanto continua fino a fine dicembre il servizio in stazione dei 24 militari del progetto Strade Sicure, in attesa dell'arrivo dei 30 nuovi agenti. Oltre alla zona dello scalo ferroviario, il pattugliamento è stato esteso alle aree limitrofe, come piazza Santa Maria Novella, dove le scalinate della Basilica sono diventate luogo di ritrovo di balordi e spacciatori oltre che base operativa di spaccio. L’obiettivo è mettere un freno agli episodi di criminalità come aggressioni, rapine e furti in aumento soprattutto nel centro storico.