Elsa e Olaf, la battaglia di palle di neve è servita. Show sul ghiaccio con le musiche di Frozen

Lo spettacolo musicale sul ghiaccio con le canzoni più amate di Frozen 1 e 2, che ha incantato tutta Europa, arriva martedì 12 dicembre (ore 20) al Tuscany Hall. "Music Show on Ice", in una versione accattivante per grandi e piccini, racconta la storia delle sorelle Elsa e Anna e delle loro compagne, che intraprenderanno un avventuroso viaggio accompagnato dalla musica, dando vita a uno spettacolare ensemble con pattinatrici sul ghiaccio e acrobati internazionali di alto livello. Tra le indimenticabili emozioni, ci saranno Elsa che intona la canzone "Let it Go" e incanta il palco e l’enorme schermo Led con i suoi poteri magici in un mare di ghiaccio e cristalli blu intenso, mentre il pupazzo di neve Olaf che sogna il sole e la spiaggia in "In Summer" avrà il suo drink in mano e tutta l’abbronzatura. Per non parlare della battaglia a palle di neve improvvisata da Elsa e Anna con i troll o di Kristoff, che si presenta cantando la sua celebre canzone alla renna Sven. Molti altri successi fanno da contorno allo show sul ghiaccio, tra cui "Where No One Has Gone Before", "Show Yourself" e "Love Opens Doors". Insomma, grandi canzoni pop, tutte dal vivo, un ensemble di solisti musicali, pattinatori e acrobati, nonché un’accattivante scenografia. Lo show si svolge su una superficie di ghiaccio artificiale, chiamata like-ice, una delle soluzioni più ecologiche per garantire il minor impatto sull’ambiente.

O.Mu.