Elleuno replica a Montedomini e Uil Fpl "I contingenti minimi sono stati tempestivamente da noi comunicati"

"I contigenti minimi sono stati tempestivamente

comunicati sia ad Asp Montedomini che all’organizzazione sindacale Uil Fpl". Questa la risposta della Cooperativa Elleuno in relazione allo sciopero proclamato dalla UIL FPL presso il presidio Montedomini di Firenze e alla luce delle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale domenica 12 febbraio. "La cooperativa Elleuno – si legge – ritiene opportuno precisare che i contingenti minimi sono stati tempestivamente comunicati, precisamente in data 10 febbraio, sia ad ASP Montedomini che all’organizzazione sindacale. Parimenti, con medesima comunicazione, elleuno ha altresì provveduto a comunicare all’organizzazione sindacale l’avvenuto accoglimento della richiesta di adeguamento del livello di inquadramento per il personale addetto alle pulizie".