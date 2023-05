Elisir di lunga vita Forum con esperti

Domani si parlerà di prospettive di invecchiamento attivo e di successo e, più in generale, della qualità della vita in vecchiaia in un incontro al Centro sociale Il Giardino di Figline: saranno presentati i risultati dello studio "Ricordando-MI", realizzato dall’Università di Firenze in collaborazione con diverse associazioni. Dopo l’introduzione del presidente de Il Giardino, Guido Olmastroni, illustreranno il progetto Barbara Van As, specializzata in psicologia dell’invecchiamento e longevità, ed Ersilia Menesini, docente e responsabile scientifica del progetto. Interviene anche il sindaco Giulia Mugnai, con Simone Naldoni, direttore Società della Salute Fiorentina Sud-Est e altri esperti. A concludere i lavori sarà Serena Spinelli, assessore regionale alle Politiche sociali.