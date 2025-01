Elicottero sopra Firenze, il motivo dei sorvoli quotidiani sulla città

Firenze, 24 gennaio 2025 – Ancora controlli straordinari delle forze dell’ordine sulla città di Firenze. In molti lo hanno notato, ma questo è il motivo dei sorvoli sopra la città da parte dell’elicottero. Nei mesi scorsi era toccato alla polizia, stavolta se ne occupano i carabinieri.

L’elicottero, quindi, sta effettuando servizi straordinari sul territorio che interesseranno nelle prossime ore varie zone della città. Oggi 24 gennaio l’elicottero è in volo in zona Santa Maria Novella, via Palazzuolo e San Jacopino.